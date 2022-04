Niega la mamá de 'Conejo Mendoza' señalamientos contra Tania Flores

Al dar entrevista a medios de comunicación de la región carbonífera, la madre de Edgar Alejandro “N” detenido en días pasados y acusado por posesión de un arma y de sustancia con características del narcótico conocido como metanfetamina, declaró desconocer la situación legal de su hijo.

Expresó en sus declaraciones que al parecer se encuentra en Ramos Arizpe, Coahuila, enfrentando un proceso judicial por una carpeta de investigación que se abrió luego de su detención en la ciudad de Melchor Múzquiz.

Respecto a una noticia que se ha publicado en redes sociales, señaló: “Yo en ningún momento he declarado en contra de la licenciada Tania Flores. Yo en ningún momento he dicho que ella mandó a los policías, Yo en ningún momento he dicho que ella sembró la droga.

“Yo a la licenciada Tania Vanessa no la meto para nada. Yo he cuidado muy bien mis palabras. Pueden revisar videos, pueden revisar las notas. Que los reporteros pongan lo que ellos quieran, ese es problema de ellos, no es problema mío.”

“Yo lo único que le digo a la licenciada Tania Flores si está viendo este video, si está viendo esta nota. Lo único que le pido es el apoyo para que se esclarezca de lo que a mi hijo lo culpan.”

La defensa la está llevando un licenciado de Sabinas, de apellido Carmona y expresó no estar recibiendo apoyo de ninguna otra persona. Pidió justicia y expresó que ha estado en comunicación con su hijo y que este le ha solicitado su ayuda y que lo saque de la cárcel.

Edgar Alejandro le proporciono el número de “gachupin” a su mamá para que ella le hablara, solicitó públicamente el apoyo de “gachupin” ya que su hijo trabaja para él, pero el se negó a brindarle cualquier tipo de apoyo.

También, aceptó que “gachupin” actualmente le estaba pagando y que tenía contacto con su hijo, la mamá finalizo diciendo “Lamento mucho que en los momentos que más lo ocupaba lo dejara solo”.

La mamá del 'Conejo Mendoza' finalizó haciendo mención que ella estaba viendo que estaban politizando el caso de su hijo cuando no es así.