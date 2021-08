No regresarán 3 secundarias a presenciales

NUEVA ROSITA, COAH.- Dos mil 700 alumnos de tres escuelas secundarias de la Región Carbonífera pertenecientes a la zona escolar 301, no regresarán a clases presenciales el próximo 23 de agosto, debido a que los planteles educativos no cuentan con la infraestructura que solicita el sub comité de salud

Las secundarias generales de la región Carbonífera, no cuentan con agua potable que es un requisito primordial en tiempos de pandemia, y que sea un regreso seguro del estudiantado, además las aulas no están acondicionadas para recibir a 40 estudiantes por cada sección

El supervisor escolar de secundarias Federales José Gil Llamozas, señaló que sostuvo una reunión virtual con la Secretaría de Educación y la Dirección General de secundarias para exponerle la situación que prevalece en las escuelas, determinado que no habrá regreso a clases presenciales.

Lo que corresponde al municipio de San Juan de Sabinas, la escuela secundaria Federal Fortunato Gutiérrez Cruz, no abrirá sus puertas para recibir al estudiantado a pesar que la asociación de ex alumnos han realizado una serie de obras de modernización en el mobiliario, pero debido a la pandemia será imposible iniciar las clases presenciales.

Las escuelas secundarias Ramiro Villarreal de la Villa de Agujita y la que se ubica en el mineral de Barroterán se encuentran en malas condiciones debido a los constantes robos que se han registrado desde que inicio la pandemia que es otro factor para que los alumnos regresen a clases el próximo ciclo escolar.