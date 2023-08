Norias artesanales aminoran sequía

NUEVA ROSITA, COAH. - Las norias artesanales con que cuentan los campesinos en sus ejidos son de gran ayuda principalmente en temporada de sequía para brindarles agua al ganado.

Aunque ya es mínimo el número de norias artesanales que se ubican en los ejidos del municipio de San Juan de Sabinas, los campesinos se abastecen de agua fresca que también sirve para el consumo humano.

El ganadero Jesús Barrera del ejido San Juan señaló que no hay mejor agua como la de la noria por los minerales que contiene, los campesinos que no cuentan con una de ellas se abastecen del río que ya son charcos debido a que no se han registrado lluvias hasta el momento.

Antes de que iniciará la canícula se registraron muy buenas pulgadas de lluvia que equivalen cerca de 20 pulgadas que fueron suficientes para el llenado de los estanques y asegurar la cosecha de sorgo forrajero para alimentar al ganado.

Hasta el momento no se reportan pérdidas por la muerte de ganado a consecuencia de las intensas temperaturas que provoca la canícula, el entrevistado hizo un llamado a sus homólogos para que extremen sus cuidados en los animales para evitar muertes al tenerlos expuestos al sol.