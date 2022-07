Nueva Rosita | ¡Se suicida médico!

NUEVA ROSITA, COAH.- Sumamente consternados se encuentra el personal médico, enfermería y directivos del hospital Regional por la repentina muerte del médico pasante Andy Saúl, quien decidió terminar con su vida suicidándose en su domicilio ubicado en la colonia Miravalle de Saltillo.

Andy de 26 años de edad, llegó al hospital Regional para realizar sus prácticas a principios del presente año, su estancia fue corta debido a que tenía que regresar a su tierra natal para continuar con sus estudios de medicina.

Durante el tiempo que permaneció en el hospital, Andy se distinguió por ser un joven respetuoso, entregado a su trabajo al atender a los pacientes que acudían a consulta a la clínica.

La noticia de su muerte corrió como reguero de pólvora en los pasillos del hospital Regional que el personal no daba crédito que se hubiera suicidado ya que aparentemente no tenía motivos para hacerlo, al menos no los demostró durante su estancia en esta localidad.

El personal del hospital Regional a través de LA VOZ, hacen llegar sus condolencias a la familia de Andy por tan irreparable pérdida de un joven profesionista que tenía toda una vida por delante.

