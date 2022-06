Nueva Rosita: Tienta el diablo a pastor cristiano

NUEVA ROSITA, COAH.- Un pastor de una iglesia Cristiana pretendió salir por la puerta falsa agobiado por los problemas familiares utilizando un cable de energía eléctrica, afortunadamente la esposa y sus hijos llegaron a tiempo.

Florentino M.D, de 59 años de edad, pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva, señaló que trató de poner fin a su existencia por los frecuentes conflictos que se registran en su hogar, que al sentirse desesperado trató de suicidarse.

En una de las camas del área de hospitalizados del Hospital General, Florentino narra su historia del maltrato que sufrió desde su infancia ese recuerdo está latente y al sentirse rechazado por su familia quiso terminar con su vida.

"Todo el sacrificio que he hecho por mis hijos que también me rechazan al no querer escuchar sus consejos y sin rumbo fijo vagan por la vida, me sentí frustrado, desesperado y un inútil que sentí que no era vivir"

Florentino procreo siete hijos, cuatro mujeres y tres varones que aún le sobreviven, les pide que transiten por el camino correcto que abran su corazón a Dios, que esto lo que le pasó no es agradable a los ojos de Jesucristo porque nadie tiene derecho a quitarse o atentar contra su vida por que es un pecado mortal.