INFONAVIT abre punto de venta en Nuevo Barroterán: opciones de vivienda digna

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), a través de su sede en la Ciudad de Monclova, Coahuila, anunció la apertura del punto de venta del programa Vivienda para el Bienestar en esta comunidad perteneciente al Municipio de Sabinas.

Con esta iniciativa se busca acercar opciones de vivienda digna a las familias de la región, fortaleciendo el acceso a inmuebles, a precios accesibles tal y como lo ha reiterado la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Los interesados podrán consultar la oferta de casas disponibles en la colonia Valle Dorado, donde se han habilitado espacios para brindar atención personalizada.

El programa pretende dar respuesta a la creciente demanda de vivienda, ofreciendo alternativas seguras y con facilidades de financiamiento para quien desee obtener un crédito.

El punto de venta inició este pasado lunes y permanecerá abierto en un horario de atención este miércoles de 9:00 de la mañana a 20:00 horas.

Cabe señalar, por motivos de Semana Santa, no estarán disponibles del jueves 2 de abril al domingo 5 del mismo mes, retomando actividades a partir de la próxima semana durante toda la semana.

En dicho lugar se construyen 96 viviendas y pueden adquirirlas personas de cualquier municipio de la Región Carbonífera, aunado a que, en fecha próxima iniciarán la construcción también en el mineral de Palaú, perteneciente al Municipio de Múzquiz.

Durante este tiempo, los ciudadanos podrán recibir asesoría sobre los requisitos, beneficios y características de los inmuebles disponibles, así como orientación sobre los trámites necesarios para acceder a ellos.

A través del INFONAVIT se destaca que, este esfuerzo forma parte de la estrategia nacional para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, impulsando el bienestar de las familias.

Además, recalcaron la importancia de acercar los servicios a las comunidades mineras, donde la necesidad de vivienda ha sido una constante.

Con esta apertura, se espera que más personas de Nuevo Barroterán y sus alrededores encuentren una oportunidad para adquirir un patrimonio propio.

El INFONAVIT reitera el compromiso de seguir generando programas que fortalezcan la calidad de vida de los mexicanos, poniendo al alcance opciones habitacionales que respondan a las necesidades locales.