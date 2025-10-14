Mejoras en el servicio de agua potable en Múzquiz y Coahuila

Melchor Múzquiz, Coahuila. – Martes 14 de octubre de 2025. – El Secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, encabezó un recorrido de supervisión en la ciudad de Múzquiz para constatar las acciones implementadas en materia de abasto de agua potable, acompañado por el director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Ing. José Lauro Villarreal Navarro, la alcaldesa de Melchor Múzquiz, Lic. Laura Jiménez Gutiérrez, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Dr. Francisco Tobías Hernández, y el gerente regional del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento, Enrique Salazar.

Durante la jornada, se verificó la rehabilitación de las líneas de abasto de los pozos Aparicio 1 y 2, obra impulsada por el Gobernador del Estado, que ya se encuentra en operación y permitirá garantizar la sustentabilidad del servicio para los 13 mil 500 usuarios registrados en la cabecera municipal. Asimismo, se inspeccionó el socavón, confirmando que el caudal actual es suficiente para cubrir las necesidades de la población, y se estima que con las recientes lluvias se podrá asegurar el abasto por un período prolongado.

El recorrido incluyó la evaluación de la eficiencia del sistema en aspectos de micromedición, cobranza y alternativas para facilitar el pago del servicio a los usuarios, buscando generar beneficios económicos y evitar que las tarifas sean un factor de carga para las familias de la región.

Adicionalmente, se supervisaron obras en los sectores La Piedra, El Panteón y Porvenir, con el objetivo de mejorar la distribución y abasto de agua, logrando ya resultados positivos en el sector Infonavit, donde se incrementó el suministro. Se continuará trabajando para detectar y atender las colonias que presenten problemas de baja presión o suministro intermitente.

Como parte del compromiso con la ciudadanía, se estableció un programa de bacheo y pavimentación en las vialidades donde se han realizado intervenciones del Sistema Intermunicipal de Saneamiento, garantizando la reparación completa de fugas y conexiones, y mejorando la circulación en la ciudad.