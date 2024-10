Olvidan a deudos de la mina MICARÁN

EJIDO LA MOTA, COAH.- Olvidados se sienten los deudos de los mineros fallecidos en la Mina MICARÁN a tres años y tres meses de la tragedia que terminó con la vida de 7 trabajadores al inundarse dicho complejo de carbón.

Fue un 4 de julio del 2021 cuando estos lamentables hechos se registraron en el mineral de Rancherías, las víctimas mortales eran residentes de varias comunidades del Municipio de Múzquiz, expresó Doña Cecilia Sánchez, madre de quien en vida respondiera al nombre de Pedro Ramírez Sánchez (+).

Dijo que, a la fecha, no se les ha hecho justicia, no nos han reparado el daño, no hay indemnizaciones, no hay nada para nuestras familias para los hijos menores de los mineros.

"Las viudas siguen a la fecha batallando, luchando por sacar adelante a sus pequeños, trabajando en las fábricas, dejando a sus niños a cargo de otras personas a fin de poder llevar el sustento a sus hogares", mencionó la madre de familia.

Agregó que, a la fecha, están a la espera de que el responsable de la mina responda por el pago de las indemnizaciones, puesto que se dice, se trató de un caso fortuito cuando no es así.

Señaló que, el encargado sabe en qué condiciones se encontraba la mina y aun así amenazaron a los trabajadores para que entraran a laborar, sobreviniendo la tragedia donde desafortunadamente perdieron la vida 7 mineros, entre ellos su hijo, destacó.

"Recuerdo con mucha tristeza y nostalgia esa fecha, mi hijo tenía tan solo 24 años quedando sepultados sus sueños en esa mina MICARAN", abundó la ciudadana.