Olvidan a ex obreros de Mina VII

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Olvidados por la empresa Minera del Norte se encuentran los más de 300 ex trabajadores de lo que fue la mina VII puesto que no han recibido pago alguno de lo que les restan 6 mensualidades de su terminación.

1 / 1 Mientras tanto las oficinas permanecen con candado, en tanto los guardias observan del interior. ❮❯





En espera de recibir una buena noticia, la mañana de ayer se concentraron por enésima ocasión frente a las instalaciones de las oficinas de MIMOSA un grupo de manifestantes esperando ser atendidos, aunque únicamente mediante llamada telefónica escucharon los mismos argumentos de siempre por parte de uno de los representantes de la minera identificado como “Paco”, al expresarles “no hay dinero en la empresa para pagarles”.

Juan Antonio García quien laboró durante 12 años para la Mina Siete y el cual se desempeñaba como operador de maquinaria al interior del desarrollo de carbón, mencionó que lamentablemente la siguen pasando mal en la Carbonífera los mineros y ex mineros.

“Aquí no hay fuentes de empleo, no hay nada está bien canijo, ante lo cual estamos desempeñando algunos otros oficios como la albañilería, buscando chambitas aquí y allá para que salga algo a fin de mantener a la familia”, resaltó.

“Yo tengo dos hijos, estudiantes de primaria y secundaria, son poquitos pero, hay que sacarlos adelante por ello, hoy son nuestras esposas las que nos mandan en busca de respuestas ante la empresa pues quieren el sustento para nuestros hogares”.

Al resto de los compañeros que se encuentran en la misma situación, les digo que se arrimen y apoyen esta causa porque solo unas 5 u 8 personas somos las que nos manifestamos exigiendo lo justo.

“No hay que tener miedo a nada, es un dinero que se nos debe más de 120 mil pesos a cada uno de nosotros”, externó.

Cabe señalar ni las altas temperaturas por arriba de los 43 grados centígrados hicieron que los ex mineros se retiraran de las oficinas generales que ahora cuentan con un candado en el portón de la entrada principal a fin de que los manifestantes no ingresen al lugar que una vez los respaldó y les cumplió en todas sus prestaciones, oficinas que hoy ya no son dignas de pisar por parte de la base ex obrera, y que son resguardadas por los guardias de seguridad.