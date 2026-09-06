Oscar Ríos busca perforar pozo para agua en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante la próxima semana se darán a conocer los resultados de los estudios realizados en el Ejido Santa María en busca de agua, aunado a que existe la posibilidad de perforar un nuevo pozo para garantizar el suministro de agua a sus habitantes, informó el alcalde Oscar Ríos Ramírez.

Explicó que durante un recorrido, especialistas en geología de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) revisaron diferentes áreas del ejido para determinar lo que se podría hacer.

El alcalde señaló que contar con una segunda fuente de abastecimiento es una prioridad, debido a que el pozo existente dejó de tener agua. Detalló que actualmente tiene una profundidad de aproximadamente 14 metros, por lo que se contempla analizar una perforación adicional de hasta 50 metros.

Ríos Ramírez destacó que, de acuerdo con los antecedentes de la zona, existen mantos acuíferos en el ejido, por lo que se busca aprovechar este recurso y evitar que las familias enfrenten dificultades durante las temporadas de sequía.

Precisó que las acciones posteriores dependerán de los resultados que entreguen los especialistas, quienes determinarán si es viable perforar un nuevo pozo o buscar otras alternativas.

Finalmente, el edil reiteró que su administración continuará respaldando a los ejidatarios y comunidades rurales, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, principalmente ante las dificultades que genera la falta de agua durante la temporada de sequía.