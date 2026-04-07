Óscar Ríos Ramírez entrega relojes a niños en Aventuras Culturales

El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó una visita a las actividades de Aventuras Culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro para la formación, el aprendizaje y la recreación de niñas y niños durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Este programa cultural, impulsado por el Gobierno Municipal, se ha posicionado como una estrategia clave para fortalecer el desarrollo integral de la niñez, promoviendo valores, creatividad y habilidades a través de talleres dinámicos que combinan educación y entretenimiento. Durante su recorrido, el alcalde convivió directamente con las y los participantes, constatando el impacto positivo de estas acciones en su crecimiento personal y académico.

Como parte de esta jornada, se realizó la entrega de relojes inteligentes a cada uno de los asistentes, destacando este incentivo como un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y entusiasmo mostrado por las niñas y niños en cada una de las actividades. Esta acción no solo refuerza su motivación, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de invertir en la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Acompañaron al alcalde los regidores Ulises Cárdenas Herrera, Jesús Arnoldo Aguiñaga Morín, Agustín Jaime Rico Montelongo, Adriana Hernández Aguilar, José Luis Rodríguez, Claudia Chávez y Lorena Patricia Sáenz Menchaca, así como el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar, y la directora de Cultura Municipal, Fidencia Ojeda Juárez, quienes respaldaron estas acciones orientadas al fortalecimiento del tejido social a través de la cultura.

En este contexto, también se reconoció el compromiso de madres y padres de familia, quienes juegan un papel fundamental al fomentar la participación de sus hijas e hijos en este tipo de programas culturales. Su interés y acompañamiento son clave para consolidar una niñez más participativa, preparada y con mayores oportunidades de desarrollo.

Con este tipo de iniciativas, el municipio de San Juan de Sabinas continúa posicionándose como un referente regional en la promoción de actividades culturales, educación durante vacaciones y programas para niñas y niños, generando entornos positivos que contribuyen a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento de una comunidad más unida y participativa.