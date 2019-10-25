Participa Múzquiz en tianguis de Pachuca

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La muestra de la riqueza histórica, gastronómica, y en general de los habitantes de Múzquiz, está representada en el Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca en el Estado de Hidalgo, donde este municipio enclavado en la Región Carbonífera ha sido invitado para mostrar sus atractivos a los turistas.

Sobre la participación de este séptimo Pueblo Mágico del Estado de Coahuila en el primer tianguis de Pueblos Mágicos, la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, dijo que representa un orgullo para quienes viven en el también llamado Oasis del Norte.

Pero sobre todo, una plataforma que permitirá reforzar el trabajo que ya se realiza para consolidar a Múzquiz como uno de los principales destinos turísticos al norte de Coahuila.

Visiblemente emocionada por las reacciones que se ha tenido por quienes visitan el módulo de Múzquiz, en la exhibición del tianguis de Pueblos Mágicos, la alcaldesa consideró importante el valor que la gente le da a todo lo que ahí se expone.

Dijo que en esta exhibición se da muestra de un poco de la riqueza que encierra este Pueblo Mágico, donde se tiene historia, tradiciones y sobre todo la voluntad de su gente por la convivencia con los visitantes.

Múzquiz además de historia, dijo es un pueblo rico en gastronomía, los olores y sabores de sus platillos típicos, conjugados con los sitios históricos y emblemáticos que se cubren con el fondo de una hermosa sierra, dejan en claro a la gente, que Múzquiz es un municipio inmensamente rico y bello, en su naturaleza, historia y su gente.

También, confió en que una vez que concluya este primer tianguis de pueblos mágicos, aumente la cantidad de visitantes a Múzquiz Pueblo Mágico de forma considerable.

Y ello enfatizó, enorgullece aún más a quienes viven aquí, precisamente a un año de haber alcanzado esta categoría de Pueblo Mágico, el séptimo en el Estado de Coahuila.