Mujer da a luz en su hogar: Bomberos de Nueva Rosita brindan apoyo

NUEVA ROSITA, Coah.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita atendieron durante la madrugada del sábado un parto fortuito en un domicilio de la colonia Zaragoza de esta ciudad.

Laura Yesenia N, de 39 años y con 38 semanas de gestación, se encontraba en su vivienda cuando inició la labor de parto, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo de los bomberos para trasladarla a bordo de la ambulancia a un hospital.

Al lugar acudieron los oficiales Iram Salazar, Aarón Ibarra y Manuel Villa. Sin embargo, debido a que la situación avanzó de manera acelerada, uno de los paramédicos, con apoyo de sus compañeros, asistió a la fémina.

Tras estos hechos, madre e hija fueron trasladadas a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ambas recibirían la valoración médica correspondiente.

De acuerdo con el informe del personal prehospitalario, tanto Laura Yesenia como la recién nacida se encontraban en buen estado de salud después del nacimiento.

La familia agradeció a los elementos del Cuerpo de Bomberos la atención oportuna y profesional que brindaron durante la emergencia, intervención que permitió atender el nacimiento y posteriormente trasladar a madre e hija para su valoración médica.