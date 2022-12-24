Pasan indigentes noche en la calle

SABINAS, COAHUILA.- Mientras La Casa del Peregrino y el albergue habilitado en las instalaciones del DIF Municipal, se encontraban solos y preparados para recibir a las personas en situación de calle, algunos de ellos pasaron la noche a la intemperie solo cubiertos por colchas, cartones y papeles.

En el DIF Municipal, solo se encontraba personal de guardia y un vigilante en la parte de afuera mientras el comedor que a diario se abre para proporcionar alimento a quien no tiene, también se encontraba cerrado pues al parecer entregó platillos temprano, el albergue habilitado para recibir a personas vulnerables estaba cerrado, el personal armando algunos paquetes o regalos; cuando esta reportera pregunto por el albergue, una mujer preguntó que si venía a resguardarme del frio, aun cuando portaba la chamarra de la empresa.

1 / 3 El albergue habilitado en el DIF Municipal se encuentra solo 2 / 3 Pasaron la noche a la intemperie solo unas colchas les cubrían. 3 / 3 “La brujita” paso la noche bajo el puente del ferrocarril donde han hecho su hogar. ❮❯

En cuanto a La Casa del Peregrino, si se encontraba el albergue abierto, pero en el interior solo había personal de ecología municipal limpiando y resguardando el lugar pero ninguna familia o personas en el interior.

Mientras tanto en el trayecto del recorrido varias personas en situación de calle, se vieron con muy poca ropa que les resguardara del frío, solo algunas colchas que han ido acumulando, por calle Bolívar a dos cuadras del riel, al cuestionar porque no habían ido al albergue dijeron sabían que había uno por ahí pero no fueron, otro indigente que padece de sus facultades mentales a quien apodan “La brujita”, paso la noche bajo los rieles del ferrocarril, como siempre lo hace.