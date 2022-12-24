Pedirán más plazo para regularización

SABINAS, COAHUILA.- Luego de que el decreto de regularización de autos extranjeros solo contempla hasta fin de año para llevar a cabo este trámite en el REPUVE y en vista que no se ha logrado ni el 50 por ciento de unidades que requieren regularización, la licenciada Rosa Elba Sotelo de la organización Identifikate conjuntamente con otras solicitarán la ampliación del plazo para regularizar autos.

Señaló que aun cuando el costo es muy accesible, con todo y eso los usuarios no han podido regularizar.

En cuanto a la lentitud de las citas dijo que por el momento no están lentas pues se otorgan para una semana, sin embargo ya solo tienen unos días pues es hasta el 31 de diciembre.

Por otra parte dijo que han estado solicitando se incluyan unidades que inicien con una letra, que no han podido regularizarse, aunque no se pueden comprometer, hacen la solicitud lo mismo unidades que inician con numero 6, por ahora dijo están integrando expedientes de estas unidades sin ningun costo para en caso de que se autoricen.

Los autos que tienen un número de identificación vehicular que inicia con letra proceden de países que no tienen acuerdos comerciales con México, así como los NIV 6,7,8 y 9 por ser de procedencia extranjera japonesa.