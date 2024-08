Pide madre de Diana dejar de juzgar y atacar a su hija

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Mi hija tenía todo un futuro por delante! Expresó a través de redes sociales, Laura Viesca, madre de la jovencita que enfrenta un proceso penal por el homicidio de Antonio Silva Puente, el joven que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza, hechos registrados el pasado sábado en el barrio 2 de Minas de Barroterán.

"Diana es una persona que tiene buenos sentimientos y sus amistades saben que ella es de noble corazón, ella siempre diciendo mami mira, -vamos a ayudar cuando alguien necesitaba y sé, que no deseaba hacer lo que sucedió", expresa la afligida mujer.

Argumenta además en su mensaje en Facebook "Lamentablemente llegó una persona que no era del grupo de amigos que cada semana se reunían para disfrutar su fin de semana".

"Igual se, lo que la otra familia está viviendo y me duele tanto, porque de este suceso 2 familias estamos con un dolor tan grande, solo les pido respeto, porque ya con lo que enfrentamos es suficiente y así es la vida nos cambia en segundos, nadie está exento".

Menciona a su vez, en lugar de juzgar y atacar porque no orar, este es un medio que deberíamos utilizarlo para edificar, no para destruir o maldecir.

Agrega que una hora antes, su hija le envió una imagen que decía "mami siempre puede y podrá y me dice, tú mami, pero al rato me verás en una camioneta de la empresa, que te voy a pasear, -por su cabeza no estaba hacer lo que pasó-.

"Somos madres y pido comprensión hablen con sus hijos, amistades, ya no hagan más daño porque ya con lo que estamos viviendo es suficiente, yo a esas personas que opinan de manera negativa, solo les deseo que Dios los bendiga siempre", expresa en su comentario.