Pide orden de restricción contra su hijo

PALAU, COAH. Madre desesperada y cansada por las agresiones verbales que sufre en manos de su hijo interpuso una denuncia en su contra ante el titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Publico, además solicitó una orden de restricción para que no se acerque a su domicilio.

La denunciante dijo que su hijo se llama Manuel de 35 años de edad, casado y con familia, su deseo es que su madre lo mantenga y como no es su deseo continuamente la agrede verbalmente que llegó al grado de desearle la muerte.

Doña Yolanda perdió a su marido recientemente, del dinero que le dejó para su vejez y ahora Manuel le exige la cantidad de diez mil pesos argumentando que le cuida su vivienda cosa que no es cierto " ya esta grande para que yo lo mantenga, su coraje fue que no le quise dar el dinero que me pidió".

Ante esta situación la afectada pretendía irse a vivir a otra población pero sus hijas y nietos se lo impidieron le sugirieron buscar ayuda psicológica para que pueda asimilar la muerte de su esposo y enfrentarse a su hijo que tanto daño le está causando.

La denunciante espera que surta efecto la orden de restricción para que su hijo ya no se acerque a su hogar para poder vivir tranquila y no estar con pendiente de que de un momento a otro su hijo agresor se presente en su casa para agredirla nuevamente.