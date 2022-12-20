Piden no sacar a Internas en fiestas

SABINAS, COAHUILA.- Por la razón de que hay más momentos propicios para consumir alcohol y drogas porque hay circulante, además de sentimientos de la época navideña, el director del Centro de Rehabilitación Nuevo Amanecer Femenil Rolando González recomendó a familiares de internas no llevárselas en estas fechas.

Señaló que es mejor que no salgan en los días más fuertes como son el 24 y el día último, lo que hacemos es programar dos visitas cuando le toca su pago y el 24 por la noche donde la familia viene y le trae comida, postres, regalos para que pasen ese tiempo con ellas y el 25 tengan esos presentes.

Al momento dijo hay 18 internas, cuando normalmente tienen de 13 a 15, pero en los meses últimos del año se incrementa hay más llamadas al Centro de Rehabilitación, porque se desborda el consumo de alcohol y drogas, hemos llegado a tener hasta 25 compañeras.

Para la rehabilitación las internas firman un contrato por 6 meses el cual es obligatorio, sin embargo los familiares a veces a los dos meses se las quieren llevar, pero no saben la gravedad que ellas traen, hay mucho resentimiento todavía, externó, es un error.

Agregó que el día 15 tuvieron una posada y trajeron de invitada a la madrina Gabriela Muñoz una tanatología de Torreón Coahuila para llevarles una plática.

La droga que más consumen es el cristal y ya en muy pocas ocasiones llegan por el consumo de alcohol, con el cristal sufren desde que se drogan por primera vez alucinaciones y delirio de persecución, no es a la primer semana, ni a la segunda, se va el sueño, pierden el hambre, bajan mucho de peso y descuidan mucho su aseo personal.