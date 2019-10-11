Piden pena máxima al asesino de ‘Gaby’

PROGRESO, COAH.- El viudo de la Alcaldesa extinta Gabriela Kobel, Carlos Alberto Chacón Madrid, pide la pena máxima para los asesinos de quien era la munícipe del municipio de Juárez.

Carlos Alberto Chacón Madrid viudo de Gabriela Kobel Lara.

En vísperas de que se reanude la audiencia intermedia donde serán presentados ante el juez penal los dos implicados en el asesinato de Olga Gabriela Kobel Lara, el marido de ésta hizo declaraciones.

Al cuestionarlo en relación a que existe la posibilidad que los imputados se sometan al procedimiento abreviado, expresó, “voy a hacer lo posible para que estén en prisión muchos años”.

Fue muy claro en señalar que si hay un procedimiento abreviado se establece una reparación del daño, y en este sentido, la familia dijo que no les interesa la cuestión monetaria, solo que se haga justicia.

Indicó que hasta el momento desconocen si buscan los implicados un procedimiento abreviado, pero destacó que en el caso del empresario involucrado se presentó un escrito que aún no leen, en relación a la imputación.

Anunció que diciembre realizarán un homenaje a Gabriela por parte del PRI y de su familia.