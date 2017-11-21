Piden se esclarezca crimen de Santiago

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- A dos meses del sangriento asesinato de Santiago Ovalle Vaquera, sus familiares exigen se haga justicia.

Nora Vaquera Quirino, tía del occiso, entre otros familiares pidieron la intervención del secretario de Gobierno Víctor Zamora para que agilicen las autoridades policíacas las investigaciones para tratar de resolver el crimen.

El funcionario estatal respondió que las investigaciones de este homicidio están avanzadas y se espera que de un momento a otro se esclarezca.

La señora Nora Vaquera Quirino señaló que su sobrino fue secuestrado por su asesino cuando salió del Tecnológico, posteriormente le perdieron la pista hasta que fue localizado por sus familiares en la calle Manzanos de Sabinas.

Agregó la entrevistada que su familia tiene confianza en las autoridades y esperan que este crimen no quede impune.

Como se recordará, el pasado mes de octubre los familiares de Santiago Ovalle reportaron su desaparición en las redes sociales y obtuvieron respuesta que el vehículo se encontraba en un domicilio abandonado hasta donde acudió la familia, horas después llegaron las autoridades policíacas descubriendo en el interior el cuerpo del hoy occiso que fue victimado de 13 puñaladas en diferentes partes del cuerpo.