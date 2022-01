Policías al penal; confirman abuso

NUEVA ROSITA, COAH. El médico legista de la Fiscalía, Jorge Blanco Cepeda compareció ayer en la primera audiencia de vinculación a proceso de los dos ex elementos de seguridad pública de Sabinas, confirmando que la fémina si fue violada.

Según el certificado médico que extendió el galeno en su momento corroboraba que la denunciante si fue volada y ayer fue ratificado su veredicto por lo que los dos sujetos fueron vinculados a proceso.

Aunque Blanco Medina no confirmó, se especula que este par de ex servidores públicos ya habían cometido anteriormente varias violaciones contra mujeres quienes lamentablemente no denunciaron en su momento.

En caso de que esta información sea confirmada por alguna autoridad policiaca, las féminas que fueron abusadas pueden formular sus denuncias en contra de sus agresores.

Los dos ex elementos se encontraban en funciones cuando abusaron de la afectada así lo aseguró cuando ocurrieron los hechos en los primeros días del presente mes de enero del 2022.

