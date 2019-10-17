Ponen colector de tapa roscas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo claro de apoyar a las personas con cáncer en especial a los niños con sus quimioterapias, el municipio de Múzquiz en coordinación con el DIF local, inauguró un corazón para depositar tapa roscas que posteriormente podrán canjear por sesiones de tratamiento.

El recipiente que servirá para reunir las tapa roscas se localiza en la plaza principal “Miguel Hidalgo”. De forma simultánea se abrió otro módulo el cual se ubica en la Macroplaza, este último recibirá botellas Pet.

El reciente se ubica en la plaza Hidalgo.

En su mensaje la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, destacó la importancia de este tipo de programas que son de ayuda para las personas que padecen esta enfermedad.

Por ello hizo el llamado a la población en general para que se sume a la jornada.

Dijo que la colecta de tapa roscas no solo se realizará durante este mes dedicado a la lucha contra el cáncer, sino que será permanente.

En su intervención la Dra. Zaide Habib Castillo, presidenta del DIF de Múzquiz hizo el llamado a la población para que se acerquen al sistema y reciban ayuda en caso de ser enfermo de cáncer.

Finalmente se dijo que se estableció el compromiso de instalar módulos similares en las distintas comunidades y minerales del municipio.