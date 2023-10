Por vencer trámite de media cartilla

NUEVA ROSITA, COAH.- El sábado 15 de octubre vence el plazo para tramitar la media cartilla del Servicio Militar Nacional, convocatoria dirigida a la clase 2005 y remisos, hasta el momento se han utilizado cerca de 160 de 350 papeletas.

Lo anterior fue dado a conocer por Agustín Castro Escalante titular de la junta municipal de Reclutamiento, los requisitos que deberán de presentar los interesados son copias del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, así como 4 fotografías.

El sábado se estará trabajando en un horario de 9.00 de la mañana a las 13:00 horas para atender a los jóvenes que acudirán para realizar dichos trámites que iniciaron a inicio del presente año 2023.

La cartilla del SMN es un requisito indispensable en la mayoría de las empresas donde solicitaran empleo, sin embargo no existe interés por parte de los jóvenes en tramitarlo, después de esta fecha no habrá ampliación para las personas que no acudieron a tramitarla.

Cada año la oficina de reclutamiento municipal recibe 350 documentos para inscribir al mismo número de jóvenes, sin embargo solamente acude el 50 por ciento de conscriptos que desean cumplir con su obligación militar.