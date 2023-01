Predicen epidemia y Caída de políticos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un panorama no muy alentador en la política se avizora para este año 2023, personajes muy importantes habrán de caer en un camino entrampado lleno de traiciones, sobre todo hablando de una figura pública de esta ciudad.

Cruz Martínez, predijo lo anterior destacando además que azotará una nueva epidemia aunado a la destrucción de un pueblo que se ubica en esta Cuenca Carbonífera ante lo cual advirtió, lo que se debe hacer es ocuparnos en oración, amor y paciencia, en lugar de estar lamentando, atendiendo situaciones difíciles, extendiéndole la mano al hermano caído.

Mencionó a LA VOZ que la pandemia que viene es peor que el COVID-19, es una cosa que en verdad no habrá cura señaló, argumentando que será un tipo de enfermedad parecido a la "peste", llevándose a mucha gente.

Sin embargo, resaltó, -es más humilde ponernos en las manos de Dios y no pronunciar palabras que nos lastimen a los que aún tenemos fe en él toda vez que hay en este mundo muchas personas que no creen.

Cruz Martínez añadió que sigue muriendo mucha gente ahora producto de infartos, pero esto es porque el mundo está sobrepoblado, -somos muchos y no cabemos en esta vida terrenal-.

Esto no se podrá solucionar si no es por nosotros mismos, teniendo fe en nuestro Padre Jesús y no creernos de muchas cosas que en el mundo está ahorita a Flor de Tierra, subrayó.

Expresó que para abril y mayo se esperan cosas muy fuertes, pues la atmosfera aún sigue limpiándose además auguró hay que cuidar más a nuestros niños.

"Me han dicho que, si soy predicadora, que me abra al mundo, pero si soy auxiliadora que me cierre y me abra solo cuando sea justo y necesario por ello no permito hoy en día fotografías, solamente comunicó al pueblo lo que habrá de acontecer, destacó.