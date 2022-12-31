Premian a burócratas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dando cumplimiento a lo que marca el Artículo 60 del convenio de trabajo que existe entre sindicato y municipio, a través de la Administración Municipal 2022-2024 se realizó la entrega de premios económicos y paquetes de útiles escolares a los burócratas.

Esto lo dio a conocer el Contador Público, Víctor Manuel Hernández Obregón, tesorero del ayuntamiento en el Pueblo Mágico de Múzquiz manifestando que por indicaciones de la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra se da cumplimiento a los acuerdos pactados con la administración.

Mencionó que en total fueron 60 premios otorgados en especie entre televisores, microondas y demás aunado a estímulos económicos de 500 pesos cada uno de ellos.

El funcionario aseveró que son a la fecha 68 los burócratas que tiene el sindicato los cuales de manera personal recibieron los presentes, sin embargo se dio el caso de algunas personas que no resultaron agracias pero, argumentó, esto ya es cuestión de suerte.

Aseveró que a partir del mes de febrero del 2023 estarán en pláticas con la líder de los sindicalizados, Claudia Llanos a fin de llevar a cabo la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, los términos y hasta donde se le puede apoyar a la gran familia sindical.

Hernández Obregón resaltó que lo importante es la buena relación que se tiene con el gremio lo cual redunda en una mejor labor por parte de ellos hacia la comunidad y por supuesto que el Municipio busca la forma de como cumplirles con lo que reza el convenio para mejora de todos ellos y sus familias, ya que los trabajadores son el soporte de toda la administración.

En el mensaje de Año Nuevo el entrevistado dijo: Deseo a quienes laboran para la actual administración municipal que tengan un Feliz Año, lleno de salud, bendiciones y que el 2023 sea mejor en todos los aspectos.