Presentan proyectos el TECNM

SABINAS, COAHUILA.- El TECNM presentó de manera virtual los proyectos de economía circular desarrollados por alumnos del Diplomado en Economía Circular, enfocados a combatir el cambio climático a la vez que se diversifica la economía en la región Carbonífera en Coahuila, virtualmente estuvo el doctor Rogelio Montemayor Seguy presidente del Clúster de Energía.

En esta conferencia virtual se contó también con la presencia de la Dra. Cristina Cortinas de Durán, Presidenta de la Fundación Cristina Cortinas; la Dra. Imelda Montemayor Villalobos, Presidenta del Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguy y la Mtra. Alejandra Mendez Armenta, integrante de la Fundación Cristina Cortinas.

El doctor Luis Carlos Longares acudió personalmente, así como la MC Sarilú Cárdenas Rodríguez, Directora de Planeación y Vinculación, la M.C. Etel M. Hernández Alemán, Directora Académica, el M.C. José Luis Lara Méndez, Subdirector Académico, así como otros académicos de esta institución.

Los proyectos presentados fueron por parte de personas de diversos estados tales como; Coahuila, Querétaro, Sonora, Villahermosa, Cd. d México y San Luis Potosí, con esta presentación se cierra el diplomado.

Destacaron a quien impulsa estos proyectos al doctor Rogelio Montemayor Seguy y enfocar los ejes temáticos en la región carbonífera y el estado de Coahuila, así como al director del TECNM por facilitar las instalaciones para este diplomado.