Preservar el río Sabinas responsabilidad de todos

SABINAS, COAH.- José Antonio Dávila Paulina, Director de la Área Natural Protegida de la Cuenca Don Martín, nos da a conocer el impacto negativo que ha tenido el rio Sabinas y cómo podemos preservar el ecosistema del mismo.

Comienza comentándonos sobre la exposición de fotografías que se muestra de la Región Carbonífera y de humedales del estado, que son los ecosistemas más productivos del planeta, los humedales donde obtenemos recursos alimenticios, de la pesca pero, también del agua que recarga el manto friático, que se usa en todas las actividades, como por ejemplo: en la ganadería, en la industria, en la recreación, en fin, son tan importantes los humedales que los estamos reconociendo en dichas fotografías que están para todo el público en el vado de Sabinas.

Menciona que tenemos un Sierra hermosa de Santa Rosa, en donde se capta el agua que usamos aquí en la región, es una gran responsabilidad tener un humedal de este tipo, recordemos que Sabinas tiene desde donde nace, hasta la presa, alrededor de 150 kilómetros, donde hay 4 ciudades importantes que son: Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Juárez, están aún lado del río y pues eso es bueno y tiene sus implicaciones de impacto.

Indica que, muchos de los desechos van a dar al rio desafortunadamente y es lo que impacta, como el drenaje, mas aguas no tratadas, más la sequía que es el cambio climático, tiene efectos negativos en el río y a veces no está como quisiéramos; transparente y corriendo todo el año, pues a veces no es así desafortunadamente, pero podemos hacer acciones muy concretas para protegerlo. Sugiere.

Señala que esta es una responsabilidad compartida, como por ejemplo: la asociación Paseo Rio Sabinas, en donde la ciudadanía se puso de acuerdo para mantener limpio una parte del río y hacer cosas buenas para protegerlo, y así se pueden hacer grupos de personas de otras partes que puedan contribuir; dijo que: "Con mucho gusto para esto nosotros los podemos asesorar y acompañar en este tipo de actividades, en donde apoyamos haciendo campañas de limpieza, de educación ambiental, de observación de aves, concursos de pesca, se pueden hacer muchas cosas sobre todo, hay que ayudar en cada uno de los lugares que visitamos, no hay que dejar la basura, a evitar el uso de fuego y fogatas".

Refiere que esto es un ecosistema, el rio no nada más es un pedazo de agua, ahí adentro de esa agua, hay peces, algas, bacterias, moluscos bivalvos y afuera vegetación, la característica los sabinos los sauces y en esos hay aves, insectos murciélagos, etc... Y es bueno tenerlo ya que gracias a los murciélagos no hay tantos mosquitos, gracias a que hay peces en el agua, podemos hacer actividades como la pesca, para la alimentación, simplemente por recreación o ir de paseo y son actividades muy buenas para todos.

He ahí la importancia del por qué debemos de cuidar y preservar nuestro Rio Sabinas para mantener el ecosistema que nos rodea.