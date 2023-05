Puede denunciarse a dueños de perros

SABINAS, COAH.- El Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado Ulises Ramírez Guillen que efectivamente los propietarios de los perros que atacaron a Erika de Hoyos Sánchez si tienen responsabilidad de carácter civil.

Los víctima deberá de presentar su denuncia por la vía civil para que los dueños de los perros tendrán que cubrir los daños, por lo tanto son responsables de los actos que cometan sus animales en este caso del ataque de la infortunada mujer.

En este caso los dueños de los perros deberán de responder por las acciones que cometieron sus animales pero deberá ser por la vía civil donde deberán de reparar los daños ocasionados a una mujer que se dirigía a cumplir con sus labores cotidianas al momento en que se disponía llegar a su trabajo.

"En materia civil, también existe un departamento de medios alternos donde podrían citar a los dueños de los perros y buscar la manera en que se hagan responsables de todos los gastos médicos y de los daños ocasionados".

Ramírez Guillen explicó que estos hechos no se ventilan en el ministerio público debido a que no lo cometieron los seres humanos, sin embargo este no quiere decir que quede impune, sino hay que buscar las instancias legales para presentar la denuncia correspondiente y que los dueños se hagan cargo de los daños ocasionados.