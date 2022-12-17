“Que le cumpla AMLO a viudas”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante el grave problema que se presenta en Pasta de Conchos con el despedido de más de 200 trabajadores que laboran en las operaciones del rescate de los 63 mineros, el diputado local, Jesús María Montemayor Garza, exhortó al Gobierno Federal a cumplir los compromisos que hizo con los deudos en esta materia.

Expresó a LA VOZ que la señal que se manda es que detuvieron dichos trabajos ante lo cual los diputados locales habrán de valorar esta situación dando vuelta el año, insistiéndole a AMLO para que se actúe al respecto.

“Vamos a hacer la solicitud de manera respetuosa primero que nada por los familiares y después por el trabajo interinstitucional que hacen a fin de que se pueda reactivar dicha labor.

Agregó que se enteró del despido de los trabajadores a través de los medios de comunicación lo cual es lamentable puesto que fueron familiares de los mineros caídos, quienes hacen el reclamo correspondiente para que se dé continuidad al rescate.

La CFE les incumplió con los pagos atrabajadores

NUEVA ROSITA, COAH.- El incumplimiento de pago por parte de CFE a la constructora PROACÓN que participa con mano de obra y equipo hidráulico en el rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, orilló a la empresa a despedir a sus más de 200 trabajadores, dejando a la deriva las labores realizadas que llevan un avance del 20 % y más de 1 año de retraso en su totalidad.

“Esto es lo que argumentaron a las viudas de Pasta, representantes de la constructora Filial de Aldesa, especializada en túneles, tras adjudicarse un contrato por obra subterránea de 13 millones de pesos con los trabajos de construcción de las lumbreras PCT-1 y PCT-2 en la Mina 8 de la Unidad Minera “Pasta de Conchos”, trabajos que deberían quedarán concluidos en septiembre del 2023, expresó al respecto Claudia Escobar.

La viuda mencionó que por otra parte, representantes de Comisión Federal de Electricidad les informó que van al corriente con los pagos, destacando la entrevistada que están en el peor escenario del rescate, escenario en el cual no querían estar pues ya habían detectado ciertas irregularidades toda vez que el contratista de PROACON no realizaba su trabajo ante la falta de pago.

Dado lo anterior, deudos de los mineros atrapados en el desarrollo minero, exigen al director general de Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartett Díaz tome cartas en el asunto de lo que ocurre puesto que las mujeres se sienten defraudadas solicitando además el apoyo cuanto antes del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar, será a partir del mes de enero cuando CFE adjudique a otra empresa los trabajos del rescate y realicen la contratación de más personal para estas labores.

Fue el pasado jueves cuando despidieron a 74 mineros y el viernes a 150 más, dejando en labores a solamente 20 personas, añadió la entrevistada.

Debido a esta situación, las viudas buscaron a Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil tras arribar al Municipio de San Juan de Sabinas, lo anterior a fin de exponerle la situación y que informe a AMLO sobre lo ocurrido.