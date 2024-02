Ratifican a Tony como líder del PT

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la participación de un número considerable de simpatizantes y miembros activos del Partido del Trabajo, fueron inauguradas las oficinas de este Movimiento Político en el Pueblo Mágico de Múzquiz, contando con la presencia del líder estatal, Ricardo Mejía Berdeja.

Posteriormente en un evento multitudinario efectuado en conocido salón de eventos sociales establecido en esta localidad, el dirigente de petista, realizó la entrega de nombramientos a quienes son los coordinadores municipales en cada uno de los Municipios de la Región Carbonífera ratificando además la designación como líder del PT en el Municipio de Múzquiz, al licenciado, Antonio Flores Guerra.

"Somos un Movimiento Fuerte y quiero dejar en claro que los verdaderos líderes de un partido son quienes andan en campo, quienes conocen de las necesidades de un pueblo, quienes tienen ese acercamiento directo con la población, quienes apoyan a quienes más lo necesitan", destacó el dirigente.

Añadió a su vez que los verdaderos líderes los tiene el Partido del Trabajo porque no son líderes sacados de sarcófagos, esos "supuestos" dirigentes que no trabajaron en la campaña pasada y que ahora quieren venir a mostrar un papelito diciendo que son esto que son aquello" cuando no saben de liderazgos, puesto que el papel se valida, pero el liderazgo se construye en la calle, con votos y con la simpatía de la gente.

"El verdadero trabajo se demuestra con votos, con simpatizantes que formen parte de un partido, -ahora nos ven muy fuertes y marrulleramente se dicen ser los lideres lo cual nadie les cree", argumentó por último el entrevistado.

RECIBE ANTONIO FLORES GUERRA

RATIFICACIÓN COMO LIDER DEL PT

Por su parte el licenciado Antonio Flores Guerra, empresario muzquense agradeció la confianza del dirigente estatal del Partido del Trabajo al ratificarlo como coordinador municipal del Movimiento Petista.

NOMBRAMIENTOS

Antonio Flores Guerra, coordinador en Múzquiz

Francisco Gerardo Ramírez Aguirre, coordinador en Sabinas

Jesús "Bebo" Z. Cruz, coordinador en el Mpio. De San Juan de Sabinas

Javier Valdez Villalobos, coordinador de Progreso

Nora Elia Rodríguez, coordinadora en Progreso.

Amelia Corona Velázquez, coordinadora de Juárez, Coah.