Reajustarán a 480 mineros

NUEVA ROSITA, COAH.- El fantasma del desempleo asola la Región Carbonífera por el anuncio del cierre de la Mina Seis ubicada en Palaú pues serán 480 trabajadores los reajustados probablemente a mediados de Noviembre de este año.

Javier Martínez Valadez.

Así lo anunció Javier Martínez Valadez, Delegado Regional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, quien recalcó que el cierre de la mina es porque ya se agotó el manto de carbón.

Los mineros están conscientes de esto motivo por el cual ya comenzaron a buscar nuevos horizontes laborales, solo esperarán que los despidan y les entreguen su terminación correspondiente.

La base trabajadora exige a sus dirigentes cuentas claras de lo que obra en el poder del Sindicato Minero sin que existan malos manejos, como los que ya se denunciaron y solicitaron la renuncia de sus representantes. Aún no saben la fecha en que la mina seis filial de AHMSA cierre sus puertas en forma definitiva, pero a la base trabajadora les anunciaron que el reajuste se llevaría a cabo en este mes.

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