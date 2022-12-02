Reaparece alcalde como “lord billete”

NUEVA ROSITA, COAH.- El polémico alcalde de San Juan de Sabinas Mario Alberto López “Mayito”, protagonizó un nuevo escándalo, esta vez fue captado aventando dólares y billetes de diferentes denominaciones a los asistentes a su fiesta, lo que desató la indignación de la Opinión Publica.

También lee: VIDEO: #LordBilletes Mayito López avienta dinero a asistentes a su fiesta de cumpleaños

El édil es poco conocido por sus logros pero es famoso por su inadecuado comportamiento. En Agosto fue duramente criticado por salir aparentemente pasado de copas de un concierto en la feria del municipio, sentado sobre el cofre de su vehículo.

Al respecto ciudadanos indicaron que no están de acuerdo en el despilfarro de dinero que se hizo durante su festejo, aunque el edil dijo a los presentes: “Es lo que me quedó del bautizo de mi hija”.

Como aquel personaje telenovelero "Wicho Dominguez", que presumía su dinero y era poco elegante, el alcalde lanzó dinero a la gente.

Como sede del "Mayito Fest" fue en los terrenos de Astro Feria Rosita, este lugar se convirtió en una verdadera cantina por la gran cantidad de bebidas embriagantes que se vendieron al por mayor.

Las calles adyacentes a los terrenos de la feria se utilizaron para estacionamiento con fines recaudatorios, por tal motivo se cerró la circulación a temprana hora, esta acción molestó a los automovilistas que transitan por estas arterias.

El edil SanJuanense derrochando dinero en su festejo con la presentación de varios grupos musicales, no desaprovechó la oportunidad para promocionar a su candidato del partido MORENA a la Gobernatura de Coahuila Ricardo Sostenes Mejía Berdeja mediante videos en giras de trabajo realizadas recientemente en la Región Carbonífera.

Para ser francos, solo unos cuantos pusieron atención a los videos del actual Sub Secretario de Seguridad Pública de la Federación, la mayoría de los presentes contaban los billetes que habían alcanzado durante la repartición.

“MEJOR QUE GASTE EN OBRAS”

Ciudadanos se quejaron e indicaron que si el alcalde quiere gastar dinero que invierta en obras, presuma sus logros e invierta en pavimentación y en limpieza.

“Que deje de aventar dinero, queremos obras. Los baches en el municipio dan vergüenza, además causan daños y accidentes de vehiculos”, reiteraron.