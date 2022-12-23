Contactanos
Coahuila

Recibe sacerdote a familias vulnerables

A pesar del frío la gente acudió al Comedor Parroquial de la Iglesia de San Francisco de Asís.

Por Dora Isela de la Cruz - 23 diciembre, 2022 - 09:34 p.m.
El padre Mariano Carrillo Alva de la Iglesia de San Francisco de Asís procura el alimento para sus hermanos.
SABINAS, COAHUILA.- Aun con bajas temperaturas, ni así dejaron de acudir las voluntarias que preparan el almuerzo para las familias que acuden a diario para tomar sus alimentos en el Comedor Parroquial de la Iglesia de San Francisco de Asís, señaló el párroco de la iglesia Mariano Carrillo Alva.  

El sacerdote dio gracias a Dios por darles la oportunidad de apoyar en estos días cuando el frio arrecia y venir al comedor, que las hermanas que preparan la comida para la gente puedan acudir, algunos apoyan entregando, otras preparando la comida, otros donan en especie alimentos o en efectivo para poder cumplir con esta encomienda.

“A pesar del frio dijo acudió la gente por su platillo, algunos lo llevan para sus casas y otros lo toman en el comedor, estos almuerzos se proporcionan de 8 a 11 de la mañana de lunes a viernes”, indicó el padre.

Indicó que aquellas personas que se encuentran enfermos, están discapacitados o no tienen quien les ayude  les llevan a sus hogares.

Destacó que afortunadamente todo se hace por la generosidad de la comunidad quienes  voluntariamente apoyan de diversas maneras, dijo no seriamos cristianos si no lo hiciéramos.

Respecto a la Navidad dijo que tendrán una misa el 24 de diciembre a las 7 de la noche y el domingo las misas como todos los domingos y el dia ultimo del año igual, a las 7 será el servicio y el domingo siguiente las tres misas.

