Recibe sacerdote a familias vulnerables

SABINAS, COAHUILA.- Aun con bajas temperaturas, ni así dejaron de acudir las voluntarias que preparan el almuerzo para las familias que acuden a diario para tomar sus alimentos en el Comedor Parroquial de la Iglesia de San Francisco de Asís, señaló el párroco de la iglesia Mariano Carrillo Alva.

El sacerdote dio gracias a Dios por darles la oportunidad de apoyar en estos días cuando el frio arrecia y venir al comedor, que las hermanas que preparan la comida para la gente puedan acudir, algunos apoyan entregando, otras preparando la comida, otros donan en especie alimentos o en efectivo para poder cumplir con esta encomienda.

“A pesar del frio dijo acudió la gente por su platillo, algunos lo llevan para sus casas y otros lo toman en el comedor, estos almuerzos se proporcionan de 8 a 11 de la mañana de lunes a viernes”, indicó el padre.

Indicó que aquellas personas que se encuentran enfermos, están discapacitados o no tienen quien les ayude les llevan a sus hogares.

Destacó que afortunadamente todo se hace por la generosidad de la comunidad quienes voluntariamente apoyan de diversas maneras, dijo no seriamos cristianos si no lo hiciéramos.

Respecto a la Navidad dijo que tendrán una misa el 24 de diciembre a las 7 de la noche y el domingo las misas como todos los domingos y el dia ultimo del año igual, a las 7 será el servicio y el domingo siguiente las tres misas.