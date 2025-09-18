Arranca en San Juan de Sabinas el programa 'Mercadito Pa' Delante' para promover el reciclaje

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de promover el reciclaje y el bienestar comunitario, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, encabezó el arranque del programa 'Mercadito Pa´ Delante' en el municipio de San Juan de Sabinas.

El evento contó con la presencia del alcalde Oscar Ríos Ramírez y de la presidenta honoraria del DIF municipal, licenciada Karina Ríos Ornelas, quienes dieron la bienvenida a la funcionaria estatal.

Durante su intervención, la señora Liliana Salinas explicó que este programa busca recolectar objetos en desuso como cacharros, material PET, cartón, madera, aparatos eléctricos y juguetes, que suelen acumularse en patios y azoteas, representando un riesgo sanitario, especialmente en temporadas de calor.

'Es un ganar-ganar: cuidamos la salud de las familias y, al mismo tiempo, los participantes pueden canjear lo recolectado por artículos de limpieza y juguetes', señaló.

El evento también contó con la participación de la doctora Zaidé Habib Catillo, coordinadora regional del Sistema DIF, así como funcionarios y regidores de la administración municipal 2025–2027, quienes respaldaron esta iniciativa que busca fomentar la cultura del reciclaje y el compromiso social en las comunidades.

Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF municipal, agradeció el apoyo recibido por parte del Gobierno del Estado y del DIF Coahuila, destacando el compromiso de la ingeniera Liliana Salinas y del gobernador Manolo Jiménez en impulsar programas que beneficien directamente a las familias más vulnerables.

Con el arranque del 'Mercadito Pa´ Delante', San Juan de Sabinas se suma a los municipios que promueven acciones sustentables y solidarias, fortaleciendo el tejido social y generando conciencia sobre el impacto positivo del reciclaje en la salud y el entorno comunitario.

En dicho evento realizado en la explanada de la Presidencia Municipal brindaron también apoyo médico, entre otras acciones.