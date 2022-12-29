Recolecta Múzquiz 100 tons de basura

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de la dirección de Servicios Primarios se continúa laborando de forma diaria en esta temporada decembrina, expresó el director de la dependencia, José Armando Santos Martínez.

Dijo que, del 24 de diciembre a la fecha, recolectan en la cabecera municipal cerca de 100 toneladas diarias de inmundicia, desechos que continúan depositándolos en el relleno sanitario ubicado en el mineral de Palaú.

Aseveró que en estos momentos se encuentra averiado uno de los recolectores que se utiliza en el barrio El Bajío y El Porvenir sin embargo se trabaja con otra unidad para sacar adelante estos trabajos.

De esta manera, comentó, “nosotros seguimos trabajando continuamente por órdenes de la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra, laborando los días 24, 25 y 31 de diciembre además del 1 de enero en adelante.

Es preciso señalar que las rutas de recolección siguen adelante motivo por el cual no se ha incrementado tanto la basura en barrios y colonias pues a través de Servicios Primarios están al pendiente del llamado de la población en general.

Agregó que la intención es mantener la ciudad limpia sobre todo ahora que los turistas y paisanos se encuentran de visita en el Pueblo Mágico de Múzquiz.