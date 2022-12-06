Recomiendan precaución a Conductores

NUEVA ROSITA, COAH. Autoridades de vialidad recomiendan a los automovilistas a manejar con precaución en temporada de lluvia que ha provocado una serie de accidentes automovilísticos que han arrojado cuantiosos daños materiales así como personas lesionadas.

Recientemente se registró un accidente tipo salida de camino sobre la autopista Premier tramo Nueva Rosita Allende a la altura del kilómetro 45 donde participó la conductora de un vehículo Sedán Sentía modelo 2017.

La conductora resultó policontundida al momento del accidente provocada por lo mojado que se encuentra la cinta asfáltica por la constante lluvia que se registró ayer.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos del hospital del municipio de Allende a brindarle los primeros auxilios al resultar policontundida durante el accidente, por lo tanto no ameritó hospitalización.

Elementos de la Guardia Nacional, abanderaron el lugar del accidente, mientras que tomaban conocimiento de los hechos, para evitar más accidentes en el lugar ya señalado.