Recuerdan a mineros frente a monumento

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de un comunicado emitido por la Organización "Familia Pasta de Conchos" dieron a conocer que al cumplirse 18 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos y cinco años de la promesa del actual gobierno de realizar el rescate de los restos de los 63 mineros esto no se ha cumplido.

Elvira Martínez, quien acudió a la ceremonia luctuosa que se realiza en la ciudad de México, frente al anti monumento erguido a los 65 mineros caídos dijo que falta mucho por hacer.

En el comunicado reza lo siguiente: El presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realizara esta labor sin consultar con las familias.

Esto significó que se disolviera el "Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos" a cargo de la entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y en el cual participaban dependencia, familiares y representantes.

Al designar que CFE haría las obras de Rescate, el presidente se comprometió a regresar cada seis meses para supervisar los trabajos. Esto no sucedió hasta el pasado mes de enero, dos años después del compromiso.

La falta de supervisión y la inexperiencia en minería y rescate de la CFE, ha traído como consecuencia un retraso de obras de más de dos años y contando.

En una decisión inexplicable, la CFE adjudicó de manera directa el contrato de las obras a empresas que igual la misma CFE, no tenía experiencia en minería ni en rescate.

Contratos que tuvo que cancelar argumentando su incumplimiento. Sin embargo, ahora una de esas empresas esta de nueva cuenta trabajando en el Rescate en la mina.

En el pasado encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias, se comprometió a que, de no acabar el Rescate en su administración, como se puede prever por los retrasos de CFE, él propondría la promulgación de un DECRETO acompañado de un FIDEICOMISO que permitan continuar las labores hasta la conclusión en la Recuperación de los Restos de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos.

Por ello, solicitamos que dicho DICTAMEN y el FIDECOMISO sea presentado a las familias en la próxima reunión a celebrarse en el mes de abril en Palacio Nacional como ofreció el presidente.

En este complejo proceso que hemos vivido no solo por el incumplimiento en el Rescate, sino por la falta de derecho a la Verdad y Justicia y al hecho de que no se han tomado Medidas de No Repetición durante esta administración, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las familias, seguiremos impulsando el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca que el Estado mexicano dé respuesta a las demandas de las familias y se responsabilice por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso.

Las y los familiares agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil y eclesiales -entre ellos a Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo- que nos han acompañado en este caminar para expresar nuestras demandas en distintos plantones, marchas y eucaristías.

Igualmente, reconocemos el trabajo de difusión de las y los periodistas de la región y a todas las personas solidarias que han apoyado a nivel nacional durante 18 años.