Refrenda MARS trabajo por la igualdad

Saltillo, Coah.- “En el marco de este homenaje a la memoria y legado de una de las grandes mujeres coahuilenses, refrendo mi compromiso de proseguir hasta el último día de mi mandato en la búsqueda y la lucha por lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres”, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Esto durante la Sesión Solemne que celebró la Sexagésima Segunda Legislatura Local para inscribir con letras doradas el nombre de la “Profesora Guadalupe González Ortiz” en el Muro de Honor de este recinto legislativo.

El Mandatario estatal mencionó que la profesora González Ortiz representa toda una vida entregada a la docencia y una larga trayectoria en encomiendas al servicio de la ciudadanía.

Nacida en Saltillo en el año de 1911, formada en la Benemérita Escuela Normal del Estado y la Escuela Normal Superior, emprendió su carrera de la enseñanza en las comunidades rurales y su labor se extendió hasta las principales instituciones educativas de la primera mitad del siglo 20.

Fue integrante de la comisión que solicitó el voto para la mujer, justo derecho que se obtuvo en 1953.

Formó parte del Ayuntamiento de Saltillo como síndica entre 1955 y 1957.

Fue también la primera mujer coahuilense en ocupar un espacio en el Congreso del Estado como diputada en la Cuadragésima Cuarta Legislatura Local, en el periodo comprendido entre 1961-1964.

“Este día, nos unimos con júbilo a un acto solemne de singular trascendencia social y política en el que hacemos justo y merecido reconocimiento a una de las grandes mujeres de nuestra tierra”, señaló Riquelme Solís.

Agregó que con ello, nos permitimos recapitular el papel fundamental que las mujeres han tenido en la historia y las transformaciones que han hecho de Coahuila, un estado más justo, unido, solidario y de paz.

Luego de recordar parte de la participación clave que tuvieron las mujeres en la historia de Coahuila, Miguel Riquelme expresó que desde entonces hasta nuestros días debemos a las mujeres la consolidación y formación de una cultura cívica por la concordia, la paz y la unidad, que durante más de 100 años han construido el México moderno, de justicia y de libertades.

“En el amplio conjunto de avances y logros que entre todas y todos hemos alcanzado, hoy, decimos con orgullo que somos un Gobierno feminista.

“Desde el inicio de mi gestión hemos impulsado una política de Estado dedicada a garantizar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida social, productiva, educativa y cultural”, comentó.

Riquelme Solís señaló que el de Coahuila es un Gobierno con una política de Estado a favor de la igualdad, el empoderamiento y la defensa de los derechos de las mujeres.

“Hemos pasado del discurso a los hechos con logros y resultados efectivos tanto a nivel institucional como en la dinámica social, educativa, productiva y económica. Los resultados de nuestro trabajo han incrementado la participación y el ejercicio de las prerrogativas de la mujer en todos los órdenes de la esfera pública y familiar”, señaló.

En ese sentido, enumeró algunos de las acciones, logros e indicadores que ostenta Coahuila en ese sentido.

Mencionó que entre los Poderes del Estado se sostiene una alianza para poner fin a la violencia contra las mujeres con los organismos empresariales, las instituciones educativas, públicas y privadas, así como los organismos civiles.

Recordó que Coahuila es el Estado con mayor cantidad de Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM); que la entidad es pionera en la implementación de los Juzgados Especializados con Competencia Mixta (Penal y Familiar), reconocidos por ONU Mujeres; que el Congreso local está integrado por 15 diputadas que constituyen la mayoría mujeres, con respecto a 10 diputados; y que 14 de los 38 ayuntamientos están dirigidos por alcaldesas, entre otros hechos.

Agregó que en Coahuila las mujeres conforman el 38 por ciento de la fuerza de trabajo; el 43 por ciento de las mujeres que trabaja recibe un ingreso entre 2 y 3 salarios mínimos diarios; Coahuila es el segundo lugar nacional con el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras con acceso a guardería, el 40 por ciento; y que la entidad es el tercer lugar nacional con mayor porcentaje de mujeres en el ámbito de la formalidad, el 56 por ciento.

“Hoy, aquí, celebramos la vida y la obra de una gran mujer, maestra y política brillante de nuestra historia, pero también a la mujer cuyo espíritu de superación y fortaleza de carácter son extraordinarios”, expresó.

“Estamos seguros que el nombre de la profesora Guadalupe González Ortiz, inscrito con letras de oro en este recinto, hará de su legado, motivo de inspiración y fuerza de vida para miles de mujeres, adolescentes y niñas de nuestro estado”, subrayó el gobernador Miguel Riquelme.