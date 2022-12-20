Registran 735 casos de abuso

SALTILLO, COAH.- Durante el año se han registrado 735 casos de menores de 15 años que han sufrido violencia sexual, así lo dio a conocer Martha Rosario Rivera Hernández, Directora General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General de Coahuila.

La funcionaria estatal detalló que las agresiones por las que se han abierto las investigaciones son desde acoso, hostigamiento, secuestro con fines de abuso sexual, así como violaciones a los menores de 15 años.

“Las sanciones en estos casos son de prevención preventiva oficiosa; es decir, quedan detenidos, pues la ley determina que los menores de dicha edad no tienen la madurez para consensuar una relación sexual, a pesar de que los agresores argumentan en varias ocasiones que hubo disposición por la otra parte, por ello se les juzga como violación”, indicó Rivera.

Por otra parte, la titular de Investigaciones Especializadas de la FGE destacó que se ha registrado un alza en el consumo de dogas, lo que deriva en un incremento de casos de violencia intrafamiliar.

“Las más afectados son las madres de familia, al igual que sus hijos, este fenómeno se detectó aproximadamente desde el año 2006 y la droga más utilizada es el cristal; su consumo hace que los agresores sean aún más violentos en sus hogares”, explicó.

Finalmente, Martha Rosario Rivera Hernández comentó que la violencia familiar es de igual manera un delito que se persigue de oficio, por lo que llama a las víctimas para que hagan la denuncia correspondiente y que de esta manera, puedan actuar las autoridades y rescatarlas del núcleo de agresión en el que viven.