Regresa a casa, el Topo de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡La pasión por salvar vidas! Esto es lo que define al muzquense Armando López Guerrero quien, a su regreso de Turquía, expresa a LA VOZ, -juntos como comunidad podemos hacer mucho por la humanidad-.

Integrante de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, el rescatista certificado arribó la mañana de ayer al Pueblo Mágico de Múzquiz después de varias semanas de permanecer en Turquía brindando labor humanitaria en el salvamento de personas tras los sismos registrados en el Continente Europeo.

Mando como cariñosamente lo llaman los habitantes de su comunidad, expresa que desde pequeño se inspiró en su padre Luis López Long para servir al pueblo.

“De niño decía, un día voy a ser bombero y lo logré, luego me propuse cumplir más metas en mi vida y he concretado cada una de ellas hasta certificarme como Topo Azteca, siempre al lado de mi esposa Patricia Rivera quien en todo momento me ha apoyado en mis proyectos de superación personal y sobre todo gracias a Dios”, menciona.

Armando López ingresó en el año de 1998 al Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Múzquiz, ahí aprendió las técnicas básicas para combatir el fuego y atender toda contingencia que se registrara en el Municipio de Múzquiz, siempre actualizándose participando en cursos de supervivencia, rescate y de primeros auxilios, salvando vidas de seres humanos, mascotas, ganándose el respeto de toda su comunidad.

Posteriormente en el 2015, se inscribió en Topos Azteca, aprendiendo más técnicas de rescate al lado de su mentor Héctor “El Chino” Méndez, fundador de BIRTA en el año de 1985.

Fue en el 2017 cuando el rescatista decidió fundar “Rescate Múzquiz”, logrando reunir herramienta necesaria con recursos propios para continuar apoyando a la población e inclusive a otros municipios de ser necesario, contando además con una bombera que él mismo fue adecuando.

Armando López gracias a su experiencia en labores de contingencia fue convocado para ayudar a las familias de Juchitlán, Oaxaca tras el terremoto en dicho lugar.

Acudió también a la ciudad de México, salvando vidas y recuperando cuerpos tras el sismo registrado.

En Guatemala, socorrió a familias evacuadas tras la erupción del volcán “Bola de Fuego”; haciendo acto de presencia y laborando en el rescate de familias tras inundaciones que dejaron las lluvias en otros estados de la República Mexicana.

En el 2022 aquí en Múzquiz socorrió a cientos de personas tras la inundación del 1 de septiembre en el 70 % de los sectores de la cabecera municipal, sin importarle poner en riesgo su propia vida.

Fue el pasado 9 de febrero cuando Armando partió al país de Turquía para participar en labores de recate de quienes quedaron atrapados bajo los escombros tras el terremoto de 6.8 en la escala de Richter registrado en la comunidad de Hatay Merkez el 6 de febrero de este año.

Hoy quien es pieza fundamental en la dirección de Protección Civil Múzquiz está de vuelta en su Municipio brindándole ayer un gran recibimiento la sociedad muzquense.

De igual forma en los próximos días el Ayuntamiento de Múzquiz 2022-2024 que preside la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra le rendirá merecido homenaje a quien ha puesto muy en alto al Pueblo Mágico de Múzquiz.