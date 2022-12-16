Regresan militares Al 14 Regimiento

NUEVA ROSITA. COAH. Ante el regreso de los militares del 14 Regimiento de Caballería al municipio de Múzquiz, los conscriptos de la clase 2003 y remisos, ya no tendrán que acudir al pozo minero del Pinabete para recoger su cartilla liberada.

Ahora la entrega se realizará en la presidencia municipal de la localidad los próximo sábados y domingos del presente mes de diciembre, posiblemente se ampliará el plazo hasta el primer fin de semana de enero del 2023.

Agustín Castro Escalante, oficial Mayor de la Junta Municipal de Reclutamiento explicó que aún existe un buen número de jóvenes que no acudieron a recoger el documento, por desconocer el área donde se ubicaba el módulo en el pozo minero El Pinabete.

Por tal motivo se podría ampliar la fecha de entrega hasta enero, solo falta la confirmación del catorceavo Regimiento de Caballería para hacer oficial esta información.

Por otra parte, el entrevistado invita a los jóvenes de la clase 2004 para que con anticipación tramiten la media cartilla militar antes de que concluya el presente año, se cuenta por el momento más de cien documentos para iniciar el registro que oficialmente inicia en enero del año 2023.