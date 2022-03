Regresarán el lunes a clases

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Un promedio de 12 mil 690 estudiantes regresarán a clases el próximo 14 de marzo en los Municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, al retomar actividades al 100%.

La profesora, Marisol Ávila Menchaca, directora de Servicios Educativos en estos Municipios dio a conocer lo anterior a LA VOZ, manifestando que, gracias a todo el apoyo recibido por parte del Secretario de Educación en el Estado de Coahuila, Francisco Saracho Navarro es que se podrá reactivar la movilidad en todas las instituciones.

Agregó que, como resultado de ello, en una séptima etapa, podrán regresar todos los alumnos y alumnas a las aulas, sin embargo, escuela que no esté habilitada no se considerará dentro del regreso a clases puesto que no se puede poner en riesgo la integridad, tampoco la salud de los alumnos.

Recalcó que si una institución, no cuenta con los servicios primordiales, como es el caso de agua, ventilación, electrificación y todos los insumos para poder asegurar que no habrá algún contagio, desafortunadamente no podrán regresar a clases presenciales, sin embargo, abundó en el caso de Sabinas, Juárez y Progreso, ya no existen instituciones en mal estado por lo cual se cumple al 100 por ciento para el regreso a clases.

