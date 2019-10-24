Remodelarán Merco Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Rosa Gloria de Arteaga desmintió la versión de que también el supermercado ‘Merco Rosita’ está en peligro de cierre, pues confirmó que están en proceso de remodelación las tiendas ubicadas en Coahuila.

"Invito a la ciudadanía a aprovechar los descuentos en todos los artículos de la canasta básica que ofrece la tienda Merco dentro de su aniversario", Rosa Gloria de Arteaga.

El cierre de la tienda en Sabinas como ya se aclaró, será temporal ya que el empresario Alfredo Arteaga y dueño de los centros comerciales tiene contemplado construir un edificio de enormes dimensiones que podrá competir con el mercado actual.

En cuanto al centro comercial Merco de esta ciudad, será remodelado casi en su totalidad para brindar mejor servicio a la comunidad y se tiene contemplado efectuar lo anterior, el próximo año 2020.

Al igual que esta tienda que por cierto está celebrando 70 años de su fundación, las sucursales ubicadas en todo el estado también serán transformadas con la intención de brindar un mejor servicio a la clientela.

Después de esta aclaración la entrevistada invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos en todos los artículos de la canasta básica que ofrece la tienda Merco dentro de su aniversario que finalizará el próximo día ultimo del presente mes.