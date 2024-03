Renuncia líder municipal a Movimiento Ciudadano

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Armando Bermea Wong, quien fungió durante todo 1 año como coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en el Municipio de Múzquiz, renunció a su cargo la tarde de ayer lo cual hizo público a través de redes sociales, dirigiendo un comunicado a Alfonso Danao de la Peña, Coordinador Estatal de dicho partido político.

Mediante oficio expresa lo siguiente: Por medio de la presente, yo Armando Bermea Wong, con domicilio en Presidente Juárez, Número 101, y actualmente desempeñándome (hasta ayer) como coordinador municipal del Partido Movimiento Ciudadano, en la ciudad de Melchor Múzquiz, renuncio de manera formal a dicho cargo.

Después de un período de reflexión y análisis personal, he tomado la decisión de apartarme de mis responsabilidades como Coordinador Municipal del Partido Movimiento Ciudadano. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera, sino que ha sido fruto de consideraciones personales y profesionales que me impulsan a seguir otros caminos en mi vida política y personal.

"Quiero expresar, mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros y amigos del Partido Movimiento Ciudadano en la ciudad de Múzquiz, por la confianza depositada en mí, durante mi tiempo de servicio como Coordinador Municipal", mencionó.

Al mismo tiempo destacó -Ha sido un honor trabajar con personas tan comprometidas y dedicadas a la causa política, y siempre llevaré conmigo las experiencias y aprendizajes adquiridos durante mi tiempo en este cargo".

Aprovecho la ocasión para agradecer a la ciudadanía de Múzquiz por su apoyo y confianza en el partido Movimiento Ciudadano. Seguiré trabajando desde mi trinchera por el bienestar y desarrollo de nuestro municipio y nuestro país, desde cualquier posición en la que me desempeñe en el futuro.

Sin más por el momento, me despido con respeto y gratitud hacia todos aquellos que han sido parte de mi trayectoria en el partido Movimiento Ciudadano. Les deseo el mayor de los éxitos en sus futuras encomiendas y les agradezco por su comprensión y apoyo en esta decisión de renuncia, reiteró.