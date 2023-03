Renuncia Tinajero a dirigencia del PT

SABINAS, COAH. El Licenciado Miguel Tinajero renunció ayer a la dirigencia municipal del Partido del Trabajo al no brindarle la oportunidad de participar en la candidatura a diputado local como lo prometió la dirigencia de ese instituto político.

Molesto el ex dirigente del PT, declaró públicamente que la dirigencia del partido todo lo vieron en lo obscurito y además no podría apoyar a una persona como Francisco que va como suplente a la candidatura de diputado local, que fue maestro se la CEUC, donde una estudiante lo denunció por que para pasarle una materia le dijo "flojita y cooperando" que prefirió abandonar la universidad al reprobar la materia.

"Yo soy un hombre de palabra y de principios que siempre inculca a su familia que la palabra tiene valor, y si no es así menos un documento que me avala como presidente o coordinador del Partido del Trabajo, me prometieron la diputación sin embargo en lo obscurito tomaron la decisión que sería el doctor Jesús Z Cruz el candidato del tercer distrito electoral"

Molesto el Licenciado Miguel Tinajero rompió el nombramiento que le otorgaron al ser representante del P.T "este papel está de sobra, siempre veo a la gente de frente y a los ojos, siempre le digo a mi familia y compañeros que tengan dignidad."

Los líderes de este partido no respetan la palabra, menos un documento por eso tomó la desicion junto con su familia de renunciar al P.T al cual lo hizo públicamente al sentirse traicionado " yo no soy ningún agachón, tengo mis valores bien definidos y todo mi equipo esta fuera así me lo dijeron cuando les explique que renunciaría a la dirigencia municipal del Partido".