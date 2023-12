Reparan migrantes bicis en N. Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. Don Urbano Magallanes propietario de un taller de bicicletas puso a la venta un lote de bicicletas de diferentes dimensiones que fueron adquiridas por los migrantes que viajan a Piedras Negras.

El costo de las bicicletas oscilan entre 400 y 800 pesos que pagaron los migrantes que viajan con su familia para turnarse durante la caminata para poder soportar el cansancio y los pies desechos.

Otros migrantes solicitaron de sus servicios para reparar las bicicletas que compraron en mal estado, este trabajo fue gratuito ya que ellos mismos realizaron la tarea de ponerla al cien por ciento para que puedan llegar a su destino.

Don Urbano Magallanes agregó que unas bicicletas regaló a las mujeres que viajan con niños pequeños que se fueron envueltos en cobijas en la espalda de las madres de familia y se fueron pedaleando en busca de su destino.

"Me da tristeza ver a las señoras cargando con sus hijos de brazos desesperadas por no contar con dinero para viajar a Piedras Negras, los boletos están caros para llegar hasta allá, por eso me desprendí de mis bicicletas y se las regale".

El entrevistado dijo desconocer del negocio de renta de bicicletas que supuestamente hacen algunas personas para que puedan trasladarse a Piedras Negras" es un riesgo de prestar o rentartarlas ya no las regresarán y además que pueden dejar en prenda para que les presten este tipo de servicio". Concluyó el entrevistado.