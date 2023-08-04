Repartirá Tony paquetes escolares

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-El Diputado Local Electo, Antonio Flores Guerra obsequiará más de 10 mil paquetes escolares a niños y niñas del Municipio de Múzquiz, a vísperas del regreso a clases.

El empresario y político por el Partido del Trabajo recorrerá barrios y colonias de cada uno de los sectores del Pueblo Mágico organizando loterías, eventos mediante los cuales habrá de ofrecer el material educativo tan necesario para que los estudiantes puedan tener un feliz regreso a clases en cada una de las instituciones que conforman el Municipio de Múzquiz.

Mencionó que es de suma importancia el poder unir esfuerzos, tiempo y recursos económicos para llegar a quienes menos tienen y que mejor desde la trinchera donde se encuentre.

“Hoy nos toca ayudar a nuestros niños y niñas por ello es que organizamos esta actividad que será de gran ayuda para los jefes del hogar”, expresó el diputado.

Dijo a su vez estar listo para ser parte del Congreso del Estado de Coahuila, por lo que cuenta ya con algunos puntos de acuerdo que presentará en cada sesión a la que asista.

“Hemos estado viendo las necesidades de las familias, las problemáticas existentes en los diferentes municipios que forman parte del distrito al cual representaré por ende es que vamos a trabajar juntos por las y los coahuilenses”, refrendó el diputado electo.