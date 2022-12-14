Repele Coahuila ataque armado

Un policía perdió la vida y dos más resultaron lesionados,en dos enfrentamientos que se registraron entre un grupo de civiles armados y elementos policiacos estatales, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

El primer enfrentamiento, se registró en el municipio de Juárez cuando los civiles agredieron con armas de fuego a elementos del Mando Único Municipal, que habían acudido a verificar un reporte sobre hombres armados en un rancho.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, confirmó que esta agresión dejó como saldo un elemento fallecido y dos más sufrieron lesiones, las cuales por fortuna, no ponen en peligro su vida.

Posteriormente, ya con la incorporación de más elementos policiacos de Coahuila, se implementó un fuerte operativo de seguridad, y en brechas aledañas a la Presa Don Martin - Salinillas Nuevo León.

Gracias a esta acción coordinada los elementos policiacos lograron localizarlos y tras un segundo enfrentamiento armado, los civiles armados huyeron de manera pedestre por las brechas.

Ante el enfrentamiento, se registró la movilización de ambulancias de la Cruz Roja de Sabinas y de Protección Civil Municipal con el objetivo de realizar el traslado de los elementos policiacos que resultaron lesionados, a quienes transportaron a la ciudad de Sabinas.

Se informa que uno de los agentes policiacos heridos fue ingresado como grave a un hospital de la región carbonífera, sin embargo, pero al parecer llegó sin vida.

Desde hace meses se mantiene la vigilancia permanente en los límites entre Coahuila y Nuevo León en donde ha habido intentos de ingresar al estado por parte de la delincuencia organizada.