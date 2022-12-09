Repelen estatales a civiles armados

JUAREZ, COAH.- Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de ayer a la altura de la Presa Venustiano Carranza mejor conocida como “Don Martín” tras el enfrentamiento entre civiles armados y elementos policiacos del Estado de Coahuila.

Durante estos hechos, fueron oficiales de las corporaciones policiacas tanto de Seguridad Pública Municipal de los Municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas quienes se desplazaron en Código Rojo a esta comunidad al igual que elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Regional, en apoyo a los cuerpos policiacos de la Policía Civil de Coahuila.

Estos hechos alertaron a los pobladores quienes permanecieron en sus hogares al escuchar las detonaciones, rafas de fuego que no pararon por espacio de algunos minutos que resultaron eternos para los habitantes de dicha comunidad.

Cabe señalar, hasta el cierre de esta edición, no se emitió comunicado alguno por parte de las autoridades estatales.