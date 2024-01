Reportan dos casos de crueldad animal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un automovilista identificado con el nombre de David N del barrio Los Terreros atropelló de forma intencional y dio muerte a un can en esta localidad.

Estos hechos generaron gran indignación entre los internautas por la forma tan cruel en la que actuó el individuo contra el ser vivo propiedad de una ciudadana identificada con el nombre de Nancy Baltierra Gauna.

El lomito fue arrastrado por varios metros quedando entre las llantas del vehículo, situación que le provocó a la mascota severas heridas que por ende le provocaron la muerte.

"Una persona sin compasión arrastró a mi perro varios metros, luego le pasó el vehículo por encima destrozándolo, por más que le gritamos que se parara le valió", expresó afligida en su perfil de Facebook la desesperada fémina.

Añadió a su vez "Si no tubo compasión con un animalito, no me quiero imaginar con una persona, no sé por qué hay personas sin corazón, acentuó.

En la plataforma digital se viralizaron estos hechos, ante lo cual la propietaria de la mascota fallecida mencionó que acudió a la guardia policiaca de Seguridad Pública Municipal, recomendándole denunciara los hechos ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

MUERE CHICHO

Mientras tanto en otro caso similar donde un can de nombre "Chicho" fue envenenado, la boxeadora Hedna "La Hielera" Maltos dio a conocer que el lomito falleció.

"Descansa mi fiel compañero de running", fue lo que posteó en redes sociales la boxeadora Hedna "La Hielera" Maltos tras anunciar la muerte de Chicho, el perro que la acompañó a las 5 ediciones de las carreras pedestres Urban Trail Busca Tu Reto.